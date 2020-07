O trabalho do Banco de Alimentos, que é coordenado pela secretaria de Desenvolvimento Humano, em prol da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional no município não para. Em meio à pandemia causada pela Covid-19, o equipamento arrecadou 51.634 quilos de alimentos durante o mês de junho.

O resultado foi alcançado graças ao número cada vez maior de parceiros, reflexo da transparência, seriedade e credibilidade alcançados pelo equipamento. Os alimentos foram captados através de diversas ações realizadas por parceiros, doações de produtores, doações de Bancos de Alimentos da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos (REBA-RMBH), do Projeto Feira Solidária, de colheita nas Hortas Urbanas e, também, adquiridos de produtores da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Em junho foram doadas, por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), 1965 cestas verdes (frutas, verduras e legumes – rosquinhas, biscoitos, doces, balas, ovos de chocolate, mel e tempero) e, ainda, 466 cestas básicas. Também foram doados alimentos às seguintes entidades e equipamentos: Casa da Criança e do Adolescente, Apae, Asadef, Asilo São Francisco de Assis, Residência Inclusiva, Casa de Apoio em BH, Centro de Convivência do Idoso, CREAS, Patronato São Luiz, Associação Futebol Solidário, Missão Marta e Maria, Associação Mão Amiga, Santa Casa, Capoeira Caminhos de Luanda, Tatame do Bem, Casa Divina Misericórdia, Comunidade Terapêutica NARCC, Grupo de Ação Social Padre Clemente, Projeto Geladeira Solidária, Associação Espírita Santo Agostinho, Banco de Alimentos de Divinópolis, Banco de Alimentos de Lavras, Banco de Alimentos de BH, Patronato São Luiz, Banco de Alimentos de Brumadinho, Mesa Brasil Sesc, Associação Santa Cruz (Campo Belo), Associação de Moradores do Alto da Praia, Associação dos Moradores do Bairro Maringá, TG 04-030, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Vila Vicentina Monsenhor Castro (Candeias), SAAE, Instituto do Amor (Ibiá) e Secretaria de Obras.

O cidadão que quiser e puder colaborar fazendo doações de alimentos ou materiais de higiene e limpeza podem procurar a sede do equipamento, que está situada à Rua Nossa Senhora da Abadia, 574 (fundos), no Bairro Água Vermelha. Os telefones de contato são: 3329-1812 e 99988-1342.