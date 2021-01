A pandemia causada pela Covid-19 fez de 2020 um ano com muitas dificuldades, aumentando muito o número de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Formiga, por meio do Banco Municipal de Alimentos (BMA) conseguiu ajudar essas famílias, com a doação de gêneros alimentícios e também produtos de higiene e limpeza. Foram mais de 400 toneladas de doações.

Com o apoio de um número cada vez maior de parceiros doadores, em 2020, o BMA bateu o recorde de captação e doação de alimentos: foram 429.220 quilos captados através de doações feitas através de produtores, comerciantes, entidades e Bancos de Alimentos da Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos (REBA-RMBH), além da colheita de unidades do Projeto Horta Urbana, do Projeto Feira Solidária, de inúmeros parceiros da sociedade civil e também adquiridos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Foram doadas 2.521 cestas básicas e 14.357 cestas verdes (frutas, verduras, quitandas e doces) a famílias em situação de vulnerabilidade social através dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras).