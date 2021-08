Nesta semana, dois novos estagiários passaram a fazer parte da equipe do Banco Municipal de Alimentos de Formiga.

Os alunos Cláudia Leal e Marcelo Lopes estão cursando o 8° período do curso de ciências biológicas do Unifor-MG foram recebidos pelo coordenador do equipamento Anuar Teodoro e pela encarregada operacional Adriana Oliveira.

Eles realizarão estágio obrigatório para a conclusão do curso atuando no Projeto Horta Urbana, desenvolvendo um trabalho/pesquisa sobre compostagem.

Anuar deu as boas-vindas aos estagiários, desejando que essa experiência seja rica em aprendizado e crescimento profissional.