Empréstimos consignados fraudulentos realizados por bancos têm lesado os mineiros. Em alguns casos, o dinheiro é depositado na conta do cliente sem solicitação, descontando os juros no contracheque do consumidor, prática que pode ser considerada “amostra grátis”, sem necessidade de pagamento, conforme o Procon da Assembleia de Minas.

Em outros, as instituições financeiras oferecem, pelo telefone, um cartão de crédito consignado e transferem para o cliente uma determinada quantia, muitas vezes, sem enviar o dinheiro de plástico, ação chamada de “tele saque”. Como os juros do cartão são maiores do que os do empréstimo, o cliente acaba levando gato por lebre.

Para barrar a prática, o Instituto Defesa Coletiva (IDC) entra, nesta segunda-feira (7), em parceria com a Defensoria Pública e apoio dos Procons municipais, com uma ação coletiva contra as entidades financeiras. Pelo menos três bancos são citados no processo. O Instituto pede cancelamento dos empréstimos, danos morais e materiais.