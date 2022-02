Apesar do cancelamento das festas e de muitas cidades revogarem os pontos facultativos do Carnaval, por causa da pandemia do coronavírus, o calendário de feriados bancários será mantido e não haverá atendimento ao público nas agências nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Na Quarta-feira de Cinzas, dia 2 de março, o expediente dos bancos começa às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nos locais em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Como pagar as contas?

Neste período, os clientes podem usar os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas.