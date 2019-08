Redação Últimas Notícias





O festival musical “Canta Formiga” contará com uma atração especial, a apresentação da banda “14 Bis”.

O concurso será realizado nos dias 20 e 21 de setembro (sexta-feira e sábado) no estacionamento do Terminal Rodoviário. Na sexta-feira o evento terá início às 20h e no sábado às 14h.

A banda belo-horizontina fechará o festival no sábado. Apadrinhado por Milton Nascimento, o grupo foi criado no final do ano de 1979 pelos irmãos Flávio e Cláudio Venturini, Hely Rodrigues, Vermelho e Sérgio Magrão.