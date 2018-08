Redação Últimas Notícias

Formiga, Arcos, São Thomé das Letras e outras 91 cidades mineiras foram homenageadas pela banda divinopolitana Dias de Truta na canção “Mineiro Retirante”.

Composta em parceria com Sidney Braga, a música conta a história de um mineiro que deseja voltar para sua terra amada. A canção foi compartilhada pela banda nas redes sociais e disponibilizada no YouTube. “Assim como as 94 cidades citadas, a produção da música contou com a participação de muitas pessoas”, informo o vocalista do Dias de Truta, o formiguense Renan Karacol.

Com influência de artistas como Amir Sater e Sá, Rodrix e Graragyra, a música que contem rimas e melodia leve atingiu públicos diferenciados. “A música viralizou nas redes sociais e atingiu públicos de diversas faixas etárias. Além de chegar a outros estados”, disse Karacol.