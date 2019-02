Redação Últimas Notícias

“Caminhos” é o nome do álbum da banda formiguense Último Copo. O trabalho é composto por 12 faixas sendo 11 autorais e um poema musicado intitulado “A Queda”, de autoria do poeta e psicólogo formiguense Luiz Carlos Meneses.

Composta por integrantes com boa trajetória no cenário do rock formiguense, a banda Último Copo se empenhou desta vez em lançar seu som autoral com influências do blues, do rock clássico dos anos 60 e 70 e pela escrita de poetas como Jack Kerouac, Paulo Leminski, Fernando Pessoa e Nietzsche.

O disco foi gravado no Studio Ouro Negro do músico Wanderson Leal. Branco como é conhecido o integrante da banda Os Sônicos, também foi responsável pela produção do álbum. A mixagem e masterização foram comandadas por Tadeu Minucci no Studios Minucci.