Por Priscila Rocha

Com 2.791 curtidas, a banda formiguense Fantástica Orquestra Mirabolante (FOM) foi a vencedora da votação popular e se classificou para a grande final do Prêmio de Música das Minas Gerais 2017.

A banda participará da final em Sete Lagoas, no dia 7 de outubro, com mais 11 bandas classificadas nas quatro etapas do festival realizadas em Diamantina (no dia 12 de agosto), Pará de Minas (no dia 26 de agosto) Montes Claros (23 de setembro) e Sete Lagoas (7 de outubro).

Da etapa Pará de Minas, além da Fantástica Orquestra Mirabolante foram classificadas as bandas Grupo Borná de Xepa de Três Corações , Banda Dolores 602 de Belo Horizonte e Trejeitos de Ouro Preto.

A banda formiguense se classificou com a música “Rapsódia para o Fim do Mundo”, de autoria do músico Guilherme Gabriel Montalvão (GG). A FOM é composta por Guilherme Gabriel Montalvão (GG) (voz e violão), Michele Quiele (vocal), Roque Paulinelli, (baixo), Bruno Alves (bateria) e Thalles Melo (clarineta).

“Gostaríamos primeiramente de agradecer a todos que votaram na gente, que nos deram a oportunidade de representarmos nossa cultura neste festival, que perderam tempo mesmo que pouco ( reconhecemos que é precioso) para nos dar o seu “like”. Obrigado por nos apoiar, por toda a força emanada. Vocês são demais! Faremos o melhor com a oportunidade que nos foi dada, muito obrigado mesmo, mesmo”, agradeceu GG pelo Facebook.

Apresentação da banda em Pará de Minas:

O evento

O Prêmio de Música das Minas Gerais é realizado há seis anos pelo Governo do Estado em parceria com o Grupo GA.Brasil. Além de abrir espaço para o músico mineiro mostrar seu trabalho, o festival tem o intuito de valorizar a qualidade e diversidade das músicas produzidas no Estado e fomentar a cultura em Minas.

Premiação

As quatro bandas classificadas de cada etapa participarão de uma faixa do CD do festival. Com tiragem de mil unidades, o álbum terá distribuição gratuita, sendo que os quatro ganhadores de cada cidade receberão 50 unidades cada.

Já os ganhadores da grande final, além de participar do CD, receberão uma premiação em dinheiro: R$7 mil para o primeiro colocado, R$5 mil para o segundo e R$3 mil para o terceiro colocado.