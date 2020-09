Começou na segunda-feira (7), a 6ª edição do festival “Pedrada At Home”, referência no cenário do rock autoral. Dentre as 24 atrações musicais selecionadas está a banda formiguense Último Copo, que se apresenta neste domingo (13), último dia de evento, a partir das 19h20.

A apresentação no festival ocorrerá por meio de vídeo de 15 minutos, gravado exclusivamente para o Pedrada At Home. A banda ainda concederá uma entrevista transmitida durante o evento.

O festival que nesta edição faz uma homenagem especial a Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps, será online com transmissão pelo canal Pedrada Rocks do Youtube -.youtube.com/c/pedradarocks.

O festival