A madrugada desta terça-feira (1º) foi marcada por ataques em agências bancárias de quatro cidades mineiras. As explosões foram registradas nas cidades de Monsenhor Paulo e Alterosa, ambas no Sul do Estado, em Formiga, na região Centro-Oeste, e em Gameleiras, no Norte do Estado.

Segundo o sargento Leandro Figueiredo, que era um dos dois militares de plantão em Monsenhor Paulo, eles foram surpreendidos pelo barulho de uma forte explosão por volta das 4h. Eles passaram a observar a movimentação pelas câmeras de segurança, quando viram suspeitos atirando contra o quartel.

“Ficamos impossibilitados de sair, pois o quartel e a nossa viatura estavam sendo alvejados por diversos disparos. Só conseguimos deixar nossa base quando eles deixaram a cidade. Encontramos a agência do Banco do Brasil em chamas e a do Bradesco completamente destruída”, detalhou o policial.

Segundo testemunhas, o crime foi praticado por pelo menos seis pessoas que estavam em um Fiat Palio Weekend escuro e uma caminhonete Toyota SW4 de cor clara. “Eram aproximadamente seis pessoas, fortemente armados com espingardas calibre 12 e pistolas. Ainda não sabemos se eles conseguiram levar o dinheiro”, precisou o policial.

Em Alterosa, o Banco do Brasil da área central do município também foi explodido. Era por volta de 1h quando seis suspeitos armados de fuzis e espingardas chegaram em uma Toyota Hilux. Os dois militares que estavam de plantão ouviram a explosão e se deslocaram para o local, chegando a trocar tiros e acertar um dos suspeitos.

Apesar disso, o bando ainda conseguiu fugir, mas sem levar nada, ainda segundo a PM. As buscas pelos suspeitos continuam na manhã e tarde desta terça. Na semana passada, Conceição Aparecida, que fica a 25 km de Alterosa, foi alvo de uma ação semelhante.

Em Formiga, um grupo fortemente armado atacou a Caixa Econômica e Mercantil, explodindo terminais de auto atendimento.

Já em Gameleiras, no Norte de Minas, pelo menos quatro suspeitos com armas longas chegaram por volta de 1h em uma Saveiro branca e um outro veículo de passeio. Eles explodiram uma agência do Bradesco e também invadiram uma agência dos Correios, onde arrombaram um cofre.