Bandidos explodiram caixas eletrônicos na madrugada desta quarta-feira (6) no Centro de São Vicente de Minas, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, cinco bandidos invadiram a agência do Banco do Brasil, na praça Governador Valadares, por volta das 2h30. Quatro caixas foram explodidos. O local ficou completamente destruído.

Ainda de acordo com a PM, houve troca de tiros entre os bandidos e os militares. O grupo fugiu em um carro branco. Não há informações sobre feridos.

Os militares buscam por imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos. A perícia foi acionada e a quantia roubada não foi informada. Os policiais fazem buscas na região com o intuito de encontrar os bandidos.