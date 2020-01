O ranking dos 30 times de futebol mais ricos do mundo na última temporada ( 2018 /2019, que, no hemisfério Norte, terminou em meados do ano passado) se concentrou em oito ligas européias, com um aumento do abismo entre as maiores equipes e os outros times.

O Barcelona chegou ao topo pela primeira vez, com receita equivalente a quase R$4 bilhões. O líder anterior, o também espanhol Real Madrid, caiu para segundo lugar, com cerca de R$3,6 bilhões, seguido do inglês Manchester United, com R$3,4 bilhões.

Segundo a 23ª edição do Football Money League (Liga do Dinheiro do Futebol, em tradução livre), que analisa o desempenho financeiro dos clubes, foi a maior diferença já registrada entre os dois primeiros colocados no ranking.

A lista, lançada anualmente pela consultoria Deloitte, traz 11 equipes inglesas, cinco italianas, quatro espanholas, quatro alemãs, duas francesas, duas portuguesas, uma holandesa e uma russa. E nenhuma brasileira.