Com o intuito de evitar aglomerações, bares e restaurantes de Belo Horizonte estarão fechados no sábado (13) e domingo (14) de carnaval, por determinação da Prefeitura. Os estabelecimentos, no entanto, podem funcionar para delivery e sistema de retirada.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, eles serão fiscalizados com maior rigor.

Na segunda-feira (15), assim como na terça-feira (16) e na quarta-feira de Cinzas (17), os estabelecimentos podem reabrir, mas a venda de bebida alcoólica só poderá acontecer das 11h às 15h. A regra também vale para esta sexta-feira (12).

As praças de alimentação de shoppings também estarão fechadas no sábado e no domingo, e reabrem na segunda-feira, com atendimento das 11h às 22h.