Na tarde dessa terça-feira (16) a Prefeitura de Arcos concedeu uma coletiva de imprensa. O Comitê de Enfrentamento ao coronavírus se reuniu para divulgação das novas ações de flexibilização das atividades no município, que constarão no novo decreto de quinta-feira (18).





Confira as novas medidas:



* O novo toque de recolher (00h até às 05h).

*A volta das atividades dos bares da cidade, que estão há quase três meses fechados, devido à pandemia.

O funcionamento destes estabelecimentos será até as 23h. Após este horário, é expressamente proibida qualquer comercialização.

Os donos de bares precisarão procurar a Vigilância Sanitária do município e apresentar um plano de contingência, que será avaliado.

Importante destacar que os bares terão seu público máximo em 50% da capacidade, obedecendo as regras de distanciamento.

A consumação só poderá ocorrer no interior do estabelecimento, continuando assim a proibição da aglomeração em frente ou próximo a este bar, ou em mesas nas calçadas.

Em relação aos dias de funcionamento: será de acordo com o alvará do comerciante, obedecendo todas as regras e exigências de prevenção da vigilância sanitária.

No caso da praça Floriano Peixoto, onde têm vários quiosques: será permitido apenas 5 mesas com 4 cadeiras para cada quiosque. O proprietário será responsável por cuidar e controlar o fluxo do seu estabelecimento, evitando qualquer tipo de aglomeração.

Em relação aos bares pequenos e aos que não apresentarem plano de contingência, fica determinado que será permitido exclusivamente três pessoas por vez, frequentando o estabelecimento.

O comércio também voltará a funcionar normalmente, de segunda a sábado, a partir deste decreto, continuando a seguir as normas de prevenção.

O represente da ACE/CDL Ivis Andrade, destacou que o novo decreto vem em um momento de calmaria do quadro do vírus na cidade, destacando a importância do giro de capital em Arcos, para manter a economia local, visando que sábado é o dia de mais movimento nos comércios e que tem mais fluxos de vendas.

A área comercial foi bastante elogiada na coletiva, pelo excelente trabalho nas ações de prevenção, cumprindo todas as exigências e sendo exemplo de trabalho no enfrentamento contra o coronavírus.

*A Feira do Produtor Rural está liberada, com funcionamento nas quartas-feiras e aos sábados, na modalidade compre e leve, sem consumação no local, evitando qualquer circunstância de aglomeração. Shows ao vivo e dança ainda estão proibidas no local.

O decreto deve apresentar a liberação de funcionamento de academias aos sábados; e mudança na modalidade o disk e busque, para até 00h;



*Jogos e treinos de futebol, sem torcida e com quantidade reduzida. Estes locais que sediam as práticas esportivas deverão apresentar também um plano de contingência;



*A visitação ao Poliesportivo de Arcos está liberada. As atividades deverão ser retomadas normalmente, com cautela, analisando os resultados das ações e visando o bem comum.



Caso os resultados destas ações sejam negativos, ou não haja cumprimento dos protocolos, as decisões serão analisadas novamente, com possibilidade de serem revogadas.

*O uso obrigatório da máscara continua em vigor.

Nesta quinta-feira (18) deverá ser publicado o Decreto especificando e detalhando cada um dos tópicos discutidos e apresentados durante a coletiva.

