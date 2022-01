O volume de água no Rio Pará – onde deságua o Rio São João que forma a barragem do Carioca – segue abaixando, mas continua acima do nível ideal e a situação ainda de alerta. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (12) pelos membros do Posto Avançado criado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policias Civil e Militar em Conceição do Pará para o monitoramento da barragem.

Apesar de ainda existir risco e ainda considerarem a situação de alerta vermelho, os órgãos de segurança garantem que a situação está controlada e não é de “terror”. De acordo com a Prefeitura, cerca de 2.600 pessoas foram impactadas, 200 estão ilhadas e 19 seguem desabrigadas.

A Barragem do Carioca, localizada entre Pará de Minas e Conceição do Pará, teve constatados o transbordamento da represa, uma erosão na lateral e uma fratura no duto principal.

No domingo (9), a Prefeitura de Pará de Minas recomendou que moradores dos municípios de Pitangui, Onça de Pitangui e Conceição do Pará deixassem as casas devido a possibilidade de rompimento da barragem.