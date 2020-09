A Prefeitura de Campo Belo implantou na manhã de sábado (12), barreiras sanitárias no distrito do Porto dos Mendes, com intuito de evitar aglomerações e garantir mais segurança aos moradores.

Ao passar pela barreira, o visitante ou morador tem a febre aferida e recebe máscara, caso não esteja usando. Os veículos não entram a partir da praça central, onde há uma segunda barreira. Os motoristas devem entrar a pé, podendo ir à beira-lago com mais segurança.

A Polícia Militar também estará presente no período da tarde, em apoio à fiscalização da Prefeitura.

Uma reunião já havia sido realizada entre a Prefeitura e o comando da Polícia Militar, com a participação da Associação de Moradores e Rancheiros do Porto dos Mendes, na quinta-feira (10), para intensificar as ações, evitando aglomerações no local, que colocavam em risco a saúde pública.