Da Redação

A Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, que estaria na Vila Carmelita, na microrregião do bairro Nossa Senhora de Lourdes, na tarde quinta-feira (3), mudará de lugar. Os atendimentos agora serão feitos no Centro de Formiga.

A alteração foi divulgada no início da tarde desta quinta. Segundo o 63º Batalhão da Polícia Militar, a mudança ocorreu devido ao grande número de pessoas na área central.

O aumento no volume de pessoas no Centro nesta quinta foi provocado pela instalação do Posto de Atendimento Móvel do Banco Mercantil do Brasil, após a ação de criminosos que destruiu as agências do Mercantil e da Caixa Econômica Federal, na madrugada de terça-feira (1º).