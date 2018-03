O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga, por meio da Base Comunitária, realizou na noite dessa terça-feira (6) um encontro com pessoas interessadas em fazer parte da Rede de Vizinhos protegidos. A reunião ocorreu na rua Alderico Nogueira, bairro Sagrado Coração de Jesus.

O encontro contou com cerca de 20 moradores do bairro e, na ocasião, foi repassado como funciona uma Rede de Vizinhos. O militar explicou as noções básicas de segurança, união entre moradores e como identificar um problema.

Para o encontro, foi convidado o senhor Gilson Bernardes, coordenador da Rede do bairro Novo Horizonte. Ele falou sobre a importância da Rede e do apoio prestado pela Polícia Militar.

A Polícia Militar reforçou, mais uma vez, a importânciada denúncia anônima, e respondeu aos questionamentos dos presentes.