Na manhã de segunda-feira (22), foi inaugurada a Base Descentralizada do SAMU, Marlene Rabelo, em Pains. A cerimônia seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfrentamento do Novo Coronavírus e também foi transmitida pela internet.

Estiveram presentes representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência CIS-URG Oeste (CIS-URG Oeste), da Prefeitura de Pains, da Câmara Municipal, do Hospital da Cidade, alguns populares que moram na proximidade da nova base e familiares da enfermeira cujo nome da base foi uma homenagem devido o brilhante trabalho realizado na cidade. Um padre também realizou uma benção ao local da base, ambulância e colaboradores.

A Região Ampliada de Saúde Centro-Oeste foi alterada pelo novo plano diretor de regionalização aprovado em setembro de 2019 pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Nesse plano, com a saída da cidade de Pimenta, a região passa a ser composta por 53 municípios. O CIS-URG Oeste, em comum acordo com os gestores municipais de toda a região, aprovou a mudança da base descentralizada que antes estava em Pimenta, para Pains. “Com a base em Pains conseguiremos dar continuidade ao atendimento à população através do 192, garantindo um tempo resposta adequado.”, afirma José Márcio Zanardi, Secretário Executivo do CIS-URG Oeste.

Para o Prefeito de Carmo do Cajuru e também Presidente do Consórcio, Edson Vilela, a inauguração da base em Pains vem a confirmar que realmente a expertise de atenção e atendimento que é feito pelo SAMU se consolida cada vez mais. “Estando à frente da Presidência do CIS-URG Oeste, é um prazer muito grande estar inaugurando mais uma base de apoio. Como sempre digo, o SAMU veio para ficar e tem sido referência regional de trabalho e ação.”, enfatiza.