A primeira missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, canonizada nesse domingo (13), no Vaticano, foi realizada na manhã desta segunda-feira (14).

A celebração presidida por Dom Murilo Kriger, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, ocorreu na Basílica de Sant’Andrea Della Valle, em Roma.

“A primeira santa soteropolitana, baiana, brasileira é colocada sobre os altares. Agradeço a Deus esse dom e quero pedir que saibamos aprender as lições de Irmã Dulce, lições de simplicidade, de humildade, de serviço ao próximo e de dedicação total ao Reino de Deus”, disse Dom Murilo.



Com um cântico cristão, a missa foi iniciada por volta das 10h (5h no horário de Brasília). A Basílica de Sant’Andrea ficou pequena para a grande quantidade de fiéis.