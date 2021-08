Na próxima sexta-feira (6), data em que se comemora o “Dia do Rap Nacional”, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá a “Batalha On-line de MCs”, que acontecerá em forma de live, no canal da Secretaria Municipal de Cultura, no YouTube.

O prazo para inscrições foi finalizado no último dia 27 e oito MCs inscreveram seus Raps.

Cada um enviou sua produção, em vídeo, no estilo Rap, abordando na letra aspectos relacionados a um ou mais bens materiais imóveis tombados pelo “Patrimônio Cultural Formiguense”, elencados no anexo do Regulamento.

No dia da Batalha, os internautas poderão acompanhar a live e assistir aos vídeos dos Rappers.