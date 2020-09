O baterista da banda Lagum, Breno Braga, de 33 anos, conhecido como Tio Wilson, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, depois de um show realizado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (12).

A banda se apresentava em um drive-in, na arena Go Dream, localizada no estacionamento da Faculdade Milton Campos, no bairro Vila da Serra.

Em comunicado oficial postado no Instagram, a banda informou que “Breno teve uma indisposição” depois do show e lamentou a morte de Tio Wilson.

A banda Lagum faria dois shows na arena neste sábado: o primeiro, às 20h, e, o segundo, às 22h. Tio Wilson teria passado mal após a primeira apresentação.