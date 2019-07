Um homem de 46 anos e uma jovem de 29 anos morreram após uma batida entre um carro e um caminhão na MG-176, km 75, entre Luz e Dores do Indaiá, na noite desse sábado (13). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Bom Despacho, dois adolescentes de 12 anos, também ficaram feridos no acidente.

Conforme a PMRv, uma caminhonete seguia sentido Luz a Dores do Indaiá quando se deparou com um caminhão que saía de uma estrada vicinal. O condutor não conseguiu parar o veículo que acabou colidindo com o caminhão. Todas as vítimas estavam na caminhonete. Um terceiro veículo, que seguia atrás da caminhonete, não conseguiu parar e colidiu com a mesma, contudo, mais ninguém ficou ferido.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas fatais estavam presas às ferragens, já em óbito. A equipe do Samu prestou atendimento a um dos adolescentes que estava com um ferimento grave na cabeça e foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Luz.

Após deixar o menino na unidade hospitalar, o Samu retornou ao local para fazer a atendimento ao outro adolescente, que estava consciente, com escoriações no rosto e, de acordo com o Samu, muito assustado. Ele foi imobilizado e encaminhado, também, para o Hospital Nossa Senhora Aparecida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o desencarceramento das vítimas.

