Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois de um acidente na tarde desse sábado (12) envolvendo dois carros na MG-179, em São João da Mata (MG).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima que morreu é um homem, que ficou preso nas ferragens de um dos carros no acidente. Outras duas vítimas que estavam no outro veículo tiveram que ser socorridas pelo helicóptero Arcanjo e as demais foram socorridas por terra pelo Samu.

A princípio, os dois veículos teriam batido de frente após uma ultrapassagem proibida. No entanto, até esta publicação, a Polícia Militar Rodoviária ainda não havia passado mais detalhes sobre o acidente.

De acordo com o Samu, dos quatro feridos, dois homens e duas mulheres, três sofreram ferimentos leves e uma outra vítima teve fratura exposta no antebraço. Todos foram encaminhados para o Hospital Samuel Libânio.