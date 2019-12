Redação Últimas Notícias

Com a chegada do Fim de Ano, as pessoas ficam ainda mais solidárias. Em Formiga, vários moradores e associações ajudam os que mais precisam de alguma forma. Um exemplo é o de Maria Vitória Guimarães, moradora do bairro Água Vermelha, que teve a iniciativa de criar um bazar solidário.

O bazar funciona na garagem da residência de Maria Vitória, na rua Nossa Senhora da Abadia, 399. O local conta com roupas, calçados e brinquedos, em bom estado de conservação.



Maria Vitória explicou que teve a ideia de ajudar as pessoas que mais precisam por meio de doações. “Comecei esse trabalho há cerca de 3 anos, com pouca coisa. Os amigos se disponibilizaram a ajudar e fizemos umas prateleiras para colocar as roupas”.