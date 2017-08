O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) reduziu, novamente, suas taxas para financiamentos a micro e pequenas empresas. A partir desta terça-feira (22), o capital de giro estará mais barato e poderá ser utilizado para diversas finalidades, como o pagamento de funcionários, equilíbrio do fluxo de caixa, compra de máquinas e equipamentos, reposição de estoque e expansão do negócio, com taxas a partir 1,64% e prazo de até 48 meses para pagar (taxa anterior: 1,71%).

Para as regiões do estado com IDH-M abaixo da média, a redução foi ainda maior: de 1,55% para 1,48% ao mês, com prazo estendido de até 51 meses para quitar o financiamento. Já o produto Minas Criativa, para o fomento da economia da cultura e do conhecimento, que era a partir de 1,60% ao mês, passou para 1,53% ao mês.

A iniciativa tem o objetivo de estimular a economia por meio da atividade empresarial, contribuindo para a geração de emprego e renda. “O BDMG reduz suas taxas de financiamento alinhado aos compromissos do Governo do Estado de Minas Gerais com o desenvolvimento das empresas mineiras e com a retomada da atividade econômica”, pontua o presidente do banco, Marco Crocco.

Em abril deste ano, 18 produtos do BDMG tiveram suas taxas reduzidas em até 3,44 pontos percentuais (ano), alcançando todos os segmentos de atuação da instituição. A revisão permanente dos preços é possível graças à queda na Selic, captações feitas pelo banco com custos mais baixos, redução dos spreads e cortes de gastos internos realizados na atual gestão.