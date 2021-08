O americano que apareceu quando bebê no álbum “Nevermind” do Nirvana, uma das capas mais famosas de todos os tempos, está processando a extinta banda grunge por exploração sexual.

Spencer Elden foi fotografado em 1991, quando tinha quatro meses de idade, nu em uma piscina e pegando uma nota de um dólar pendurada em um gancho.

Segundo a acusação, nem Elden nem seus tutores legais “assinaram um documento autorizando o uso de fotos de Spencer ou de sua imagem, muito menos não para a exploração comercial de imagens de pornografia infantil”.

Além disso, o autor da ação alegou que nunca recebeu qualquer compensação pela imagem e pediu 150 mil dólares (cerca de 785 mil reais) em indenizações de cada um dos 15 réus, incluindo os ex-membros ainda vivos da banda, Dave Grohl e Krist Novoselic, além da herança do falecido cantor Kurt Cobain e do fotógrafo Kirk Weddle.

De acordo com o processo movido na Califórnia, a capa do álbum “expôs a parte íntima do corpo de Spencer e lascivamente exibiu a genitália de Spencer desde quando ele era um bebê até hoje.”

Elden considera que enfrentou “sofrimento emocional extremo e permanente”, assim como “incapacidade vitalícia de gerar renda”, entre outras consequências.

O álbum, um dos mais famosos da década de 1990, vendeu 30 milhões de cópias e contém canções amplamente reproduzidas como “Smells Like Teen Spirit”, que se tornou um ícone da cultura pop americana.

Representantes do Nirvana e das gravadoras dos membros ainda não comentaram o processo.

Elden reproduziu a capa do álbum várias vezes, inclusive em seu aniversário de 25 anos.

Weddle, o fotógrafo da imagem original, era amigo de seu pai, disse a família à rádio pública NPR em 2008. Eles organizaram uma festa no jardim à beira da piscina, durante a qual o bebê foi fotografado para o álbum da banda então desconhecida. Seus pais receberam 200 dólares pela imagem.

Fonte: Estado de Minas