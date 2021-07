Um bebê de apenas 1 ano morreu no Norte de Minas com lesões na cabeça e no abdômen. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O pai é suspeito do crime e é procurado pela Polícia Militar (PM).

A corporação foi acionada à residência, onde estava o bebê, por denúncia anônima. A mãe da vítima estava na casa. Ainda conforme a PM, o casal tem antecedentes criminais.

A perícia da Polícia Civil também esteve no imóvel e para levantar informações para elaboração do laudo da causa da morte.

Fonte: Itatiaia