A Prefeitura de Chapecó, no Oeste catarinense, confirmou nesta quinta-feira (18) a morte de um bebê de 1 mês e 28 dias vítima de Covid-19. Segundo o município, a criança estava internada há sete dias no Hospital Regional do Oeste e faleceu no dia16 de fevereiro.

As informações sobre como a criança foi infectada pelo novo coronavírus não foram divulgadas. Além do bebê, outra criança que não teve a idade revelada, está internada com a doença no município. O estado de saúde é considerado grave e ela foi colocada em respiração mecânica.

A cidade vive um “colapso” no sistema de saúde, de acordo com o prefeito, João Rodrigues (PSD). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há 162 moradores da cidade hospitalizados por causa da doença: 62 estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 100, em leitos de enfermaria.

Em Santa Catarina, 12 crianças de até nove anos morreram pela Covid-19.