O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado na manhã desse sábado (5) para resgatar um bebê que teria ficado preso dentro de casa, no bairro Universitário. Mesmo ainda engatinhando, a criança conseguiu trancar a mãe do lado de fora, e militares precisaram usar a criatividade para acessar a residência.

Segundo informações dos militares, a mãe estava limpando a varanda da casa quando ouviu a porta da cozinha bater por conta do vento. O bebê teria engatinhado e puxado uma tranca próxima ao chão, deixando a mãe trancada para o lado de fora.

Os bombeiros conseguiram acessar o interior do terreno pelo muro do lado do vizinho, quando conseguiram ver o bebê chorando pela janela. Depois de 20 minutos de trabalho, “utilizando apenas a criatividade” e materiais como um cabo de rodo, um pedaço de fio e um clipe de papel, foi possível destrancar a porta e acessar o interior da casa.

O Corpo de Bombeiros orienta manter a calma e chamar ajuda assim que possível em casos como este.