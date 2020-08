Um bebê de três anos morreu, no final de semana passado, após ser esquecido por 15 horas dentro do carro dos pais na cidade de Hodges, no Alabama, Estados Unidos.

Investigadores afirmam que o pai, Brandi Burks, de 21 anos, e a mãe, Dakota Fowler, de 20, deixaram o pequeno Bentley Fowler no veículo por volta das 23h30 de sábado, foram dormir e só se lembraram dele às 15h de domingo. O corpo foi descoberto já sem vida e o casal tentou chamar socorro.

O cherife Franklin County, que comandou as operações, disse à imprensa local que houve negligência.

“Os depoimentos coletados indicaram aos investigadores que os pais esqueceram a criança no carro após terem chegado da casa de um amigo”, conta. No dia em que a criança morreu, a temperatura média na cidade era de 36,6ºC.