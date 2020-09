Um acidente com um veículo foi registrado no fim da tarde desse domingo (27), em uma estrada na saída de Boa Vista, em Nova Serrana.

O carro capotou e nele estavam dois adultos e três crianças, incluindo um bebê de 4 meses.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e três equipes compareceram no local, sendo duas equipes para realizar as ações de salvamento/ socorro (retirada das ferragens, prevenção para incêndio, sinalização e controle da cena) e uma equipe para atendimento pré-hospitalar.

De acordo com os bombeiros, uma mulher de 27 anos, estava consciente, e presa às ferragens.

A vítima foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros e recebeu o atendimento pré-hospitalar pela equipe do Samu, foi imobilizada e encaminhada para UPA de Nova Serrana.

Por volta das 20h foi preciso fazer a transferência da vítima para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.

Um jovem de 23 anos, estava consciente e com várias escoriações pelo corpo, ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para UPA de Nova Serrana.

O bebê do sexo masculino estava em estado grave, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe USA, foi imobilizado e encaminhado para UPA de Nova Serrana. Depois de estabilizado, ele foi transferido para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.

Outras duas crianças, que não tiveram as idades informadas, foram atendidas pelo Samu e encaminhadas para a UPA de Nova Serrana. A Polícia Militar também esteve no local.

Já na manhã desta segunda-feira (28), o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Samu, realizou a transferência do bebê que estava em estado grave, da Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Samu