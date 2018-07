Um bebê de um ano foi agredido durante uma briga entre irmãs no bairro Terra Azul, em Divinópolis, nessa quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe estava com o menino no colo quando a irmã dela jogou um pedaço de madeira que o atingiu.

Segundo a PM, a mãe do bebê disse que estava na casa dos pais dela quando começou a discutir com a irmã. Em determinado momento, a irmã jogou um pedaço de madeira em direção a ela e acertou o menino.

A polícia informou que a mulher teria tentando socorrer o filho, mas a irmã seguiu com agressões, momento em que o bebê, que continuava no colo da mãe, caiu e bateu em um tronco de árvore.

Ainda de acordo com a PM, o bebê foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos na testa. A UPA não informou o estado de saúde dele. A tia do menino fugiu do local antes da polícia chegar e até a publicação desta matéria não havia sido localizada.