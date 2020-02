Um bebê de três meses morreu na noite dessa segunda-feira (3), em Perdigão, depois que a mãe dele, de 26 anos, pegou carona em uma moto que se envolveu em um acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista, de 30 anos, irmão da mulher, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A polícia foi acionada pela equipe do hospital que atendeu o bebê e constatou a morte. O condutor da motocicleta disse aos policiais que após sair do serviço, ofereceu carona para a irmã que estava com o bebê no colo.

O homem disse que, na Avenida Agostinho Caetano, um carro bateu na traseira da moto. Em seguida, ele perdeu o controle da direção da motocicleta e caíram no chão.