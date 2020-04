Minas Gerais e Belo Horizonte têm a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) maior do que a metade da capacidade. Neste sábado (25), a Secretaria Municipal de Saúde informou que a capital possui 906 leitos de UTI e, destes, 78% estão ocupados. O levantamento realizado no último dia 23 inclui leitos adultos, pediátricos e neonatais.

Em BH, 208 leitos de UTI são reservados a pacientes com sintomas de coronavírus. Ainda segundo a secretaria, a taxa de ocupação destas vagas é de 31%. Dos 4.740 leitos de enfermaria da capital, 62% estão ocupados. Há 440 destinados a pacientes com Covid-19, com 35% de ocupação.

Em Minas Gerais, não houve mudança em relação ao balanço divulgado nesta sexta-feira (24), e a taxa de ocupação de leitos de UTI segue em 54%.

Dos 2.063 leitos de UTI, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 54% estão ocupados por motivos diversos. A ocupação só de pacientes com Covid-19 é de 4%, ou seja, há 89 pacientes com sintomas ou confirmação da doença internados em UTIs no estado.