O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalli (PSD), doou na tarde desta terça-feira (25) um terreno para a construção de uma nova sede do 49° batalhão da Polícia Militar (PMMG).

O batalhão será construído na região de Venda Nova. Ele funciona atualmente na região da Pampulha.

A notícia foi repassada à imprensa durante pronunciamento na sede da PBH, nesta tarde, pelo Coronel Webster Ferreira de Souza. Conforme o Coronel o intuito é fornecer melhores condições de trabalho aos 300 militares que integram o batalhão. ” vamos dar melhores condições de trabalho a nossos militares, em uma sede maior e mais completa”, disse.

O coronel ainda enfatizou que a melhoria das condições de trabalho dos policiais militares reflete na diminuição ainda maior da criminalidade na capital. ” Só neste ano tivemos uma redução de 35% de crimes violentos em BH e a queda do número homicídios em 25%. A intenção é reduzir ainda mais esses números”, comentou.



Ao lado do terreno onde será construída a nova sede do batalhão, já existe um posto de saúde. ” Com essa localização, as pessoas que serão atendidas pela unidade de saúde se sentirão mais protegidas”, ressaltou Souza.

A obra no valor de aproximadamente R$ 3,5 milhões, será custeada por parcerias privadas. A construção terá início no próximo mês.



Aumento da frota

Além do terreno, a PBH também realizou a doação de nove ônibus de transporte de militares. Os veículos servirão também para reforçar o policiamento e as blitzes.

