A Viação Formiga está realizando um procedimento para facilitar o atendimento de beneficiários do transporte coletivo gratuito, que a partir de 1º de janeiro de 2020 passarão a embarcar pela porta da frente das lotações.

Para isso, é necessário que a população beneficiada, composta por idosos, deficientes físicos e acompanhantes de pessoas com deficiência compareça na sede da viação para atualizar o cadastro e receber o novo cartão.



Conforme o decreto 7868, o uso dos novos cartões será obrigatório e o transporte gratuito não será autorizado por meio de nenhum outro documento.

O sistema que está sendo implantado é o de reconhecimento facial (Sigon Vision). Ao chegar na Viação Formiga o beneficiário será fotografado e sairá com seu novo cartão que ficará pronto na hora.

De acordo com a empresa, a grande vantagem do novo sistema é que os beneficiários passarão a embarcar pela porta da frente do ônibus, girar a roleta e tomar assento na parte de trás. Desta forma, eles terão mais segurança e mais conforto nas viagens.