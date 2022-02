O Governo de Minas alertou nesta quinta-feira (3) que está tendo dificuldades de entrar em contato com os beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipsemg). Por isso, solicitou que servidores ativos, dependentes e dos pensionistas atualizem os dados cadastrais.

“A manutenção dos dados atualizados permitirá não só um contato mais rápido pelo instituto, mas facilitará também o acesso aos serviços de previdência e assistência à saúde”, destacou o Estado.

Os beneficiários do Ipsemg devem seguir os passos abaixo, pelo computador, telefone fixo ou celular, para atualizar dos dados:

– Baixe o App do Ipsemg – disponível para usuários iOS e Android;

– Acesse o portal: www.ipsemg.mg.gov.br e clique no serviço “Atualização de Cadastro e CPF” ou no “Fale Conosco”;

– Ligue no 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou residente fora de Minas Gerais) escolher a opção 03 – Ipsemg e em seguida opção 04;

– Compareça a uma das unidades regionais do Ipsemg na capital e do interior para atualização dos dados.