Mais de 1,7 milhão de empregos foram preservados pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pelo Ministério da Economia por meio da Medida Provisória 936. Os dados foram processados pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev, até a tarde da última quarta-feira (15).

Segundo o Programa, trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso têm direito ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Já aqueles trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado tem direito a auxílio emergencial.

O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, ressaltou a importância da rapidez com que as medidas foram implementadas.

“Esse é um arcabouço, ferramental, um conjunto de instrumentos dedicados à preservação do emprego que foram entregues em um momento ainda precoce da crise, de maneira a maximizar a preservação dos empregos. O Brasil agiu rápido. É logico que todo mundo sempre quer que as medidas sejam ainda mais rápidas mas nós conseguimos colocar na rua esse conjunto de medidas antes que houvesse uma espiral de desemprego, como já acontece em outros países do mundo.”