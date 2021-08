Um homem de 30 anos foi preso por tentativa de feminicídio após agredir sua ex-mulher, de 20 anos, com socos e chutes, além de jogá-la contra um carro em movimento no bairro Capelinha, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele também responderá pelo crime de stalking, quando há perseguição excessiva presencial ou online por atenção e afeto. Ao ver a situação, a ex-sogra do suspeito, de 34 anos, deferiu golpes de facas contra o homem para defender a filha. Ela também foi encaminhada à delegacia.

As agressões aconteceram na quarta-feira (25), em frente à casa da jovem, que teve união estável com o suspeito por um período de sete meses. Segundo relatos da vítima aos policiais, depois que ela terminou o relacionamento com o suspeito, o homem ficou inconformado com a situação e começou a ameaçá-la de morte. Em algumas dessas investidas, o homem teria dito que caso a jovem não reatasse o relacionamento com ele, toda família dela seria executada. A mulher relatou que só neste ano chegou a registrar outras duas ocorrências policiais antes dessa última agressão.

De acordo com relatos da vítima, o homem foi de moto até a casa onde ela passou a morar após ter se separado dele e começou a jogar pedras no portão durante toda a madrugada. A vítima disse ainda que o suspeito teria dito que atearia fogo na residência e que iria arrombar o portão se ela não saísse do local. Diante das ameaças, a mulher relatou aos policiais que foi ao encontro do ex-companheiro para evitar danos ao imóvel e incômodo aos vizinhos. Segundo ela, ao chegar ao portão, o homem teria começado a dar socos e pontapés em seu rosto. Durante as agressões, o homem bateu a cabeça da vítima várias vezes contra a rua e chegou a jogar a mulher contra um carro que passava pela via.

Ao ver a filha sendo agredida, a mãe da jovem, que mora em uma casa vizinha ao local do ataque, pegou uma faca de cozinha e deu vários golpes no ex-genro. As facadas atingiram a barriga, o tórax e a cabeça do suspeito, que ainda assim conseguiu fugir do local.