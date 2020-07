O governador Romeu Zema visitou o Centro de Cuidados Intensivos para Covid-19 (Cecovid-Betim 4), em Betim, nesta terça-feira (7), e entregou 30 novos leitos para o tratamento do coronavírus na macrorregião Centro. A ação contou com a parceria entre o Governo de Minas e a Prefeitura de Betim a partir do custeio das unidades e envio de equipamentos.



O processo de abertura dos leitos teve início no último dia 22 e será concluído nesta semana. A instituição hospitalar ainda tem capacidade de abertura de outras 60 unidades, que estão sendo credenciadas junto ao Governo do Estado e ao SUS, nos próximos dias, conforme demanda.



“Desde o início da pandemia em Minas Gerais o meu governo, junto com várias prefeituras, tem trabalhado no sentido de fortalecer o sistema de Saúde do estado. E o que nós estamos vendo aqui hoje é exatamente mais um passo neste sentido, nos preparando para que não falte atendimento a nenhum mineiro. Até o momento, os óbitos que tivemos em Minas foram devidos ao paciente não resistir ao vírus, e não pela falta de atendimento”, afirmou o governador.



Investimentos



Em discurso para a imprensa, Zema destacou o crescimento de 56% do número de leitos em Minas. Em fevereiro, eram 2.072 leitos, agora o estado conta com 3.351 Unidades de Terapia Intensiva. O governador também lembrou a compra e manutenção de respiradores e demais investimentos em equipamentos e hospitais.



“Neste intervalo de pouco mais de cem dias (do início da pandemia até hoje) criamos mais de dez UTI’s por dia. Trabalhamos todo o tempo para que o pico da doença fosse postergado. Várias medidas foram tomadas para que consigamos passar com segurança este pico que ocorre exatamente neste mês de julho”, finalizou o governador, lembrando a importância das medidas de distanciamento social e de higiene.



O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, reforçou a parceria com o Governo do Estado e a importância da unidade de Saúde para o atendimento à população.



“Resolvemos dedicar uma estrutura como essa, preparada com todo o requinte moderno de tratamento e exclusivamente para a doença e que tem ajudado muito a evitar o contágio dentro do ambiente hospitalar e a dar mais conforto as pessoas que aqui estão. Abrimos o hospital com 50 leitos; depois, com a parceria com o governo, foram mais 30, e ainda podemos ampliar. Esta estrutura vai representar uns dos maiores centros de tratamento do Brasil”, disse o prefeito Medioli.



Parceria



No último sábado (4/7), foi publicada a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais – CIB-SUS/MG prorrogando o prazo do edital para o credenciamento excepcional de Leitos de UTI Adulto e Pediátrico classificados para Covid-19, possibilitando a contratação de novos prestadores, e aumentando o valor do custeio pelo governo – passando de R$ 800 para R$ 1.600 o valor unitário da diária do leito de UTI.



Com isso, o Estado equipara o seu custeio ao valor previsto na tabela do Ministério da Saúde (a partir da Portaria nº 568/2020). Este incremento de 100% é o resultado do esforço feito pelo Executivo estadual para garantir a prestação dos serviços de Saúde à população e qualificar a relação com os prestadores, contribuindo para que haja uma ampliação da oferta de leitos em todo o estado.



O edital é uma das frentes do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), para enfrentamento da pandemia e possibilita que prestadores de serviços de Saúde, públicos ou privados, que possuam leitos de UTI novos, exclusivos para covid-19, ofereçam estes leitos à rede pública de Saúde do Estado.



O Estado também já repassou 28 respiradores para o município de Betim para tratamento de pacientes da doença.



Histórico



O Cecovid-Betim 4 foi aberto no prédio do Centro Materno-infantil (CMI), anexo ao Hospital Regional (HPRB), em 14 de abril, para atender casos mais graves com suspeita de covid-19. Inicialmente, foram implantados 50 leitos de CTI. A unidade hospitalar tem 7.886 m² de área construída, distribuída em sete andares e dispõe de um heliponto já aprovado pela ANAC.



Além disso, o Cecovid-4 tem capacidade de abertura de outros 60 leitos de UTI (totalizando 140), que estão sendo credenciados junto ao Governo de Minas e ao SUS, nos próximos dias, conforme demanda. O governador Romeu Zema visitou a unidade no dia 26/3 em busca de parcerias para ampliar a oferta de leitos disponíveis em Minas.

Fonte: Secom