Da Redação

Um bezerro foi atropelado no início da manhã deste domingo, no km 201 da MG 050, em Formiga, nas proximidades do Restaurante Bianchini.

O acidente ocorreu por volta das 6h, quando um automóvel Honda/City, emplacado em Serrana/SP, seguia pela rodovia, se deslocado de Divinópolis para Formiga.

Ao passar pelo referido km, já no anel rodoviário, o condutor de 45 anos, residente em Santo Antônio do Monte, deparou-se com um bezerro sobre a pista de rolamento, vindo a atropelá-lo.