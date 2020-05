Os 18 pontos de Belo Horizonte que vão receber barreiras sanitárias para tentar barrar casos suspeitos do novo coronavírus foram definidos pela Prefeitura. Em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dessa sexta-feira (15), o Executivo listou os endereços que terão as fiscalizações.

Veículos serão abordados nas principais entradas da metrópole por agentes públicos, que irão medir a temperatura de todos os ocupantes. Além disso, vão aplicar um questionário para obter informações sobre o histórico de saúde das pessoas e possíveis contato com doentes.

Na segunda-feira (11), o prefeito Alexandre Kail anunciou a instalação de 13 barreiras. No entanto, o decreto estendeu e incluiu mais cinco pontos de vigilância. Conforme o documento, não haverá restrições à saída de pessoas e veículos dos limites do município, somente na entrada a BH. Automóveis oficiais em serviço, ambulâncias e profissionais de saúde não serão parados.

Confira os locais das barreiras sanitárias: