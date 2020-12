A capital mineira deve ter chuvas fortes, com raios e rajadas de ventos acima de 50 km/h e com volumes que devem ficar entre 150 e 200 milímetros, nos próximos cinco dias, segundo a Defesa Civil de BH.

Os moradores da cidade devem ficar atentos já que o volume é mais da metade do esperado para todo o mês de dezembro, cuja média climatológica é de 358,9 milímetros.

Se a previsão se confirmar 2020 pode ser o ano mais chuvoso da capital mineira desde 1985. “Neste ano já temos 2.093 milímetros, só em janeiro, foram quase 1.000 milímetros. Se chegarmos a média histórica ou ultrapassarmos ela, como indica a previsão, 2020 será o ano mais chuvoso em Belo Horizonte, desde 1985, quando foram registrados 2.266 milímetros”, explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo ele, há uma frente fria atuando no Sudeste do Brasil junto com uma Zona de Convergência do Atlântico Sul. “Esse fenômeno é típico das estações Primavera e Verão e provoca volumes de chuvas bastante significativos”, explicou. Ainda de acordo com a previsão, a temperatura na capital mineira vai variar entre 16ºC e 23ºC até o próximo fim de semana. A umidade relativa do ar deve ficar em 60%.