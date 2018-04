Belo Horizonte teve os dias mais frios do ano entre esta quarta-feira (18) e esta quinta-feira (19). Nessa quarta foram registrados 12,7ºC e nesta quinta 13ºC, de acordo com o Tempo Clima Puc Minas. Nesta quinta a máxima deve ser de 25ºC.

As temperaturas devem continuar baixas, a previsão é que até o fim de semana os termômetros variem entre 12ºC e 14ºC.

“Uma massa de ar frio está atuando sobre Minas Gerais então é comum essas temperaturas mais baixas. Pelos próximos dias o frio deve persistir e será mais sentido, principalmente na região da Serra do Curral”, explica o meteorologista Heriberto dos Anjos. Não há previsão de chuvas para a capital e região metropolitana nos próximos dias.

Monte Verde registra 4,5ºC

No interior de Minas, a cidade de Monte Verde, no Sul, registrou a temperatura mais baixa do Estado nessa quarta-feira (18) com 4,5ºC. Já nesta quinta a cidade registrou 4,8°C.

Nos próximos dias a temperatura na cidade deve ficar entre 3º e 4ºC. A previsão é que as temperaturas fiquem baixas em toda a região da Serra da Mantiqueira e há possibilidade de geadas na região.

Ainda segundo o meteorologista no interior de Minas há previsão de chuvas nas regiões Leste e Vale do Jequitinhonha. Nas outras regiões do Estado não há previsão de chuvas. A temperatura máxima nos próximos dias ficará entre 32ºC e 34ºC no Norte de Minas.

Em Formiga as noites e madrugadas também estão mais frias, as temperaturas mínimas registradas chegaram a 13°C.

As temperaturas são típicas do outono.

