De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais terá vacinas suficientes no mês que vem para imunizar todos adolescentes, além de aplicar segundas e terceiras doses

Com o término da vacinação de adultos contra a Covid-19 previsto para 4 de setembro, Belo Horizonte só espera a chegada de doses da Pfizer para iniciar a imunização de adolescentes ainda no início do mês que vem – ainda que a prefeitura não informe oficialmente uma data.

Segundo estimativas da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com base no censo realizado em 2010, espera-se um público de 210 mil pessoas entre os 12 e 17 anos, assim distribuídas:

12 anos: cerca de 34 mil pessoas

13 anos: cerca de 34 mil pessoas

14 anos: cerca de 35 mil pessoas

15 anos: cerca de 36 mil pessoas

16 anos: cerca de 35 mil pessoas

17 anos: cerca de 36 mil pessoas