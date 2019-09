Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (6) no momento em que ia fazer aborto em outras duas mulheres, em um hotel no bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A suspeita, de 36 anos, que já trabalhou como enfermeira, foi presa em flagrante.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no hotel e na casa da mulher, em Ribeirão das Neves. Foram apreendidos medicamentos que, segundo a polícia, eram usados nos abortos, além de seringas e tesouras. No hotel, em dois apartamentos, estavam as duas gestantes. Com elas, foram apreendidos cerca de R$ 20 mil.

De acordo com a polícia, a suspeita oferecia o procedimento ilegal em rede social e em aplicativo de celular.

As duas mulheres não chegaram a passar pelo procedimento. Elas foram levadas para o hospital, liberadas e ouvidas pela polícia.