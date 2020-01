A cidade de Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana podem ser atingidos, nesta sexta-feira (24), pela pior chuva de todo o ano. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam para uma expectativa de que o volume de água a cair sobre a região ultrapasse 100 mm.

Historicamente, chove cerca de 320mm ao longo de todo o mês de janeiro. Ou seja, cumprida a expectativa, terá chovido então aproximadamente 1/3 do esperado para todo o mês em apenas um dia.

O número acende o alerta. Isto, pois, no último domingo (19) estavam previstas intensas pancadas de chuva com volume entre 30 e 50mm. No entanto, em apenas duas horas e vinte minutos choveu mais de 100mm em inúmeras regiões da capital mineira.

Não à toa, inúmeros pontos de transbordamento de córregos e enchentes foram registrados em Belo Horizonte, sendo o pior deles na avenida Tereza Cristina, se estendendo até Contagem, na região metropolitana. A via, uma das principais dos dois municípios, se transformou em rio. Moradores da região observaram seus objetos pessoais e bens materiais sendo levados pela força das águas e tomados por lama. Situação igualmente trágica aconteceu na Vila Barraginha, em Contagem.