Para concluir a campanha de imunização contra a Covid-19, Belo Horizonte ainda precisa receber mais 2 milhões de doses de vacinas, informou o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Segundo o boletim epidemiológico e assistencial dessa terça-feira (13), 1,2 milhão de moradores receberam a primeira aplicação. Desse grupo, 454 mil já tomaram o reforço. Além disso, cerca de 18 mil pessoas foram contempladas com a vacina da Janssen, administrada em dose única.

Desta forma, o percentual de vacinados com a dosagem inicial e a dose única, em relação ao público-alvo, é de 55%. Ao todo, a população apta a receber a proteção contra o novo coronavírus é de 2,3 milhões. O número de residentes na capital mineira é de cerca de 2,5 milhões de pessoas.



“Há estudos no Ministério da Saúde para ampliar essa faixa para os 12 anos. Então, temos uma expectativa de crescimento do nosso público-alvo da vacinação”, afirmou o gestor.

A previsão do governo do Estado é que todos os mineiros com mais de 18 anos sejam imunizados até setembro. A mudança do calendário foi oficializada na semana passada, após perspectiva de adiantamento na entrega de novas remessas pelo Ministério da Saúde.

Conforme Jackson Machado, o ritmo da aplicação das doses em BH poderia ser melhor, caso a entrega dos compostos químicos fosse mais rápida. “A Secretaria Municipal de Saúde tem uma estrutura adequada para vacinar até 50 mil pessoas por dia. Então, o que falta é a vacina”, concluiu.

